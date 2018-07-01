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الأحد، 01 يوليه 2018 01:30 م
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باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان لمدة 3 أشهر أخرى

الأحد، 01 يوليه 2018 12:26 م
باكستان تمدد إقامة اللاجئين الأفغان لمدة 3 أشهر أخرى الرئيس الباكستانى ممنون حسين
إسلام آباد (أ ش أ)
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قررت الحكومة الباكستانية اليوم الأحد تمديد فترة إقامة اللاجئين الأفغان المقيمين داخل باكستان لمدة 3 أشهر أخرى.

وذكرت صحيفة "ديلى باكستان" الباكستانية أن الدولة اتخذت هذا القرار خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء الجديد ناصر الملك.

وأضافت أن مجلس الوزراء الباكستانى مدد فترة الإقامة للاجئين المسجلين فقط، وتقرر أيضا أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأن الإقامة الطويلة أو القصيرة للاجئين.

يأتى ذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الممتدة للاجئين الأفغان المقيمين فى باكستان أمس السبت.

وتبذل الحكومة الأفغانية جهودا لتمهيد الطريق أمام عودة اللاجئين الأفغان من البلدان المجاورة، وتحديدا باكستان التى تستضيف حاليا مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

 


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