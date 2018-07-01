انتشال جثتى عامل ومزارع من ترعة الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالحماية المدنية بالإسكندرية، جثتى عامل ومزارع بعد أن اختل توازنهما وسقطا فى ترعة الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة بظهور جثة غريق بترعة إسكندرية- منطقة كوبرى الألمان .

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدينة "وحدة الإنقاذ النهرى"، وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام "م ط ا" 14 سنة عامل، مقيم مشروع ناصر منطقة أبيس الثانية، دائرة القسم، بالمرور من أعلى ماسورة بالترعة محل البلاغ، اختل توازنه وسقط بالمياه، وحال قيام "ش ع ح" 25 سنة مزارع مقيم قرية الزهور، دائرة القسم ، بمحاولة إنقاذه جرفهما التيار وغرقا.

وعلى الفور انتقلت قوات من الانقاذ النهرى، وتمكنت من انتشال الجثتين، وبسؤال شقيق والدة الأول "ا غ ا" 41 سنة سائق، مقيم بذات العنوان، وشقيق الثانى "ع ع ح" 39 سنة مزارع، مقيم بذات العنوان، رويا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى غرقهما، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثتين لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5995 / 2018 إدارى قسم ثان الرمل .