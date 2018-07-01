video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتشال جثتى عامل ومزارع من ترعة الإسكندرية

الأحد، 01 يوليه 2018 11:29 ص
انتشال جثتى عامل ومزارع من ترعة الإسكندرية غريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالحماية المدنية بالإسكندرية، جثتى عامل ومزارع بعد أن اختل توازنهما وسقطا فى ترعة الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من إدارة شرطة النجدة بظهور جثة غريق بترعة إسكندرية- منطقة كوبرى الألمان .

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدينة "وحدة الإنقاذ النهرى"، وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام "م ط ا" 14 سنة عامل، مقيم مشروع ناصر منطقة أبيس الثانية، دائرة القسم، بالمرور من أعلى ماسورة بالترعة محل البلاغ، اختل توازنه وسقط بالمياه، وحال قيام "ش ع ح" 25 سنة مزارع مقيم قرية الزهور، دائرة القسم ، بمحاولة إنقاذه جرفهما التيار وغرقا.

وعلى الفور انتقلت قوات من الانقاذ النهرى، وتمكنت من انتشال الجثتين، وبسؤال شقيق والدة الأول "ا غ ا" 41 سنة سائق، مقيم بذات العنوان، وشقيق الثانى "ع ع ح" 39 سنة مزارع، مقيم بذات العنوان، رويا بمضمون ما تقدم، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى غرقهما، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثتين لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5995 / 2018 إدارى قسم ثان الرمل .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات لموظف بتهمة ابتزاز فتاة ونشر صورها عارية فى الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

انتشال جثتين

الانقاذ النهرى

منطقة ابيس

كوبرى الالمان




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة