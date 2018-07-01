اليوم السابع: الجاليات المصرية تحتفل بـ ثورة 30 يونيو فى أوروبا

ترصد اليوم السابع فى عددا المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها احتفال الجاليات المصرية فى أوروبا بذكرى ثورة 30 يونيو، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بحجم 1.42 تريليون جنيه، وتفاصيل المؤتمر الصحفى للفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للنادى الأهلى.

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