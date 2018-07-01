video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: الجاليات المصرية تحتفل بـ ثورة 30 يونيو فى أوروبا

الأحد، 01 يوليه 2018 07:13 م
اليوم السابع: الجاليات المصرية تحتفل بـ ثورة 30 يونيو فى أوروبا
إضافة تعليق

ترصد اليوم السابع فى عددا المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها احتفال الجاليات المصرية فى أوروبا بذكرى ثورة 30 يونيو، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بحجم 1.42 تريليون جنيه، وتفاصيل المؤتمر الصحفى للفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للنادى الأهلى.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

الجاليات المصرية تحتفل بـ ثورة 30 يونيو فى أوروبا.. ميادين باريس ولندن وبروكسل وأثينا ونقوسيا تتزين بالأعلام المصرية

 

بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بحجم 1.42 تريليون جنيه.. معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات لـ "التعليم والصحة"

 

رئيس امتحانات الثانوية العامة يتحدى: وداعاً لصفحات الغش.. "حجازى" لمروجى شائعات تغيير الدرجات فى الكنترول: "مستحيل".. والطلاب أنهوا اليوم الأخير بـ "الطبل والرقص"

 

خالد صلاح يكتب: سؤال للحكومة.. عملنا إيه فى قواعد البيانات؟

 

أكدوا أنها إرادة شعب.. المصريون فى الخارج يحتفلون بثورة 30 يونيو

 

رئيس العاصمة الإدارية: لن يتم طرح أراض للأفراد.. ونستهدف الشركات

 

الحبس وغرامة مليون جنيه لـ "حرامية" الدعم الحكومى.. "تشريعية النواب" تستعد لمناقشة مشروع قانون لحماية "مستحقى الدعم"

 

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

 

مايا مرسى: 2018 عام قوانين المرأة وطرح مسودة قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى

 

أزمة ليبيا تتصدر القمة الأفريقية فى نواكشوط.. 22 رئيس دولة يناقشون ملفات القارة السمراء.. و"مدبولى" يشارك نيابة عن "السيسى"

 

تأييد واسع من الصحفيين والإعلاميين.. قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضد دعاة الفوضى

 

تفاصيل 3 ساعات من التحقيقات مع نجل البلتاجى.. النيابة واجهت المتهم بأحراز تكشف تورطه فى الترويج للنشاط الإرهابى لجماعة الإخوان.. وتوجه إليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتلقى تمويلات خارجية لاستخدامها فى تنفيذ مخططات الفوضى.. واستكمال التحقيقات الأسبوع المقبل

 

"الرى" تبدأ خطة لمواجهة العجز المائى بتكلفة 900 مليار جنيه.. تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر

 

زكى عابدين: 4 سنوات مدة تنفيذ أى مشروع وطرح 1200 فدان خلال أسبوعين

 

الحجاج ينتهون من إجراء "البصمة الحيوية" قبل السفر للأراضى المقدسة

 

"كارتيرون" يضع خارطة طريق لسيطرة الأهلى على البطولات.. قيد مؤمن زكريا فى القائمة الأفريقية.. وبعثة الأحمر تطير إلى سلوفينيا اليوم لإقامة معسكر خارجى

 

 

 


إضافة تعليق

السيسي

موازمة 2018

اخبار مصر

كارتيرون

الاهلى

مؤمن زكريا

الثانوية العامة

البصمة

البصمة الحيوية




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة