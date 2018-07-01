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الأحد، 01 يوليه 2018 10:05 ص
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اليابان تخفض دفاعاتها ضد صواريخ كوريا الشمالية بعد تحسن العلاقات

الأحد، 01 يوليه 2018 08:55 ص
اليابان تخفض دفاعاتها ضد صواريخ كوريا الشمالية بعد تحسن العلاقات رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)
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كشفت صحيفة "أساهى شيمبون" اليابانية اليوم الأحد، أن اليابان تحركت لتقليص دفاعاتها بشأن إطلاق صواريخ محتملة من كوريا الشمالية فى أعقاب تحسن العلاقات بين بيونج يانج والدول الغربية .

وأوضحت الصحيفة، فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى، أنه وحتى وقت قريب، كانت اليابان تمتلك سفنا مجهزة بنظام الدفاع الصاروخى من إيجيس الأمريكى الصنع فى بحر اليابان، إلا أنها علقت هذه الخدمة الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حالة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد، ستعود السفن إلى مواقعها القتالية خلال 24 ساعة.

وفى سياق متصل، ذكرت مصادر أن اليابان ستختار هذا الأسبوع رادارا متطورا أمريكيا لنظام الدفاع الصاروخى الذى تقدر قيمته بمليارات الدولارات، الأمر الذى يمكن أن يساعد فى تخفيف حدة الخلافات التجارية مع واشنطن ويوفر حماية متطورة ضد ترسانات كوريا الشمالية والصين.

 


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