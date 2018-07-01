الهند تدين التفجير الانتحارى شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أدانت سفارة الهند فى أفغانستان التفجير الانتحارى الذى استهدف مجموعة من طائفة السيخ الأفغانية فى مدينة جلال آباد باقليم ننجرهار شرقى أفغانستان.

وقالت السفارة الهندية ـ فى بيان، أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد ـ "إننا ندين بشدة الهجوم الإرهابى الشنيع والجبان الذى وقع فى جلال أباد اليوم، وأسفر عن مقتل 20 أفغانيا، بينهم 10 أعضاء من طائفة السيخ الأفغانية، وإصابة أكثر من 20 شخصا".

وأضافت "نتقدم بتعازينا القلبية لعائلات الضحايا، ونصلى من أجل مثول المصابين للشفاء سريعا"، مشيرة إلى أن الهجوم فى جلال أباد يؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب دون تمييز ومساءلة من يدعمون الإرهابيين بأى شكل.