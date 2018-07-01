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النيابة تأمر بغلق مصنع للمنظفات بالقاهرة يستخدم مواد مجهولة

الأحد، 01 يوليه 2018 04:00 ص
النيابة تأمر بغلق مصنع للمنظفات بالقاهرة يستخدم مواد مجهولة مواد تنظيف
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتشميع مصنع، لبيعه منظفات باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، مفادها أن "أحمد.ف.ا" 47 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، وراء إدارة مصنع لتصنيع المنظفات داخل شقة بمساكن الشباب، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع علامات تجارية عالمية على المنظفات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل الشقة على 300 جركن متوسط الحجم بداخله مواد كيمائية مختلفة الألوان، 36 زجاجة معطر، 1000 جركن فارغ، 210 جركن بداخله مواد كيماوية، 80 كيس قمامه، 32 كرتونة بداخلها مناديل، 8 كرتونة بداخل كلا منها عدد 12 زجاجة منظف، 35 بكرة مناديل حمام، 10 أكياس كبيرة الحجم بداخلها زجاجات فارغه، 300 زجاج بخاخ فارغه، 2200 استيكر مطبوع، 10 دفاتر فواتير خاصة، 50 باكيت بداخله زجاجات بها مبيدات حشرية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتصنيع المنظفات باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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