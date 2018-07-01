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الأحد، 01 يوليه 2018 04:55 م
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النفط يعزز الأسهم الخليجية وإشراق يقفز فى أبوظبى

الأحد، 01 يوليه 2018 03:50 م
النفط يعزز الأسهم الخليجية وإشراق يقفز فى أبوظبى بورصة- أرشيفية
رويترز
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أغلقت الأسهم الخليجية مرتفعة اليوم الأحد مدعومة بصعود فى أسعار النفط وأنباء مشجعة عن آفاق الوضع المالى للبحرين.

كانت أسعار النفط صعدت الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من النفط الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد تنامى الطلب العالمي.

وانتعشت سندات البحرين وعملتها من أدنى مستوياتها في عدة سنوات أواخر الأسبوع الماضي بعد أن قالت السعودية والكويت والإمارات في بيان مشترك إنها ستعلن عن إجراءات قريبا لدعم اقتصادها.

وأغلق المؤشر البحريني مرتفعا 0.2 بالمئة اليوم. وزاد المؤشر 0.9 بالمئة منذ صدور إعلان الحلفاء الخليجيين الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع صعود شركات البتروكيماويات على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتسجيل صناديق الاستثمار العقاري مكاسب كبيرة وصلت إلى عشرة بالمئة.

وزادت أسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.3 بالمئة والصحراء للبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

في المقابل كان سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير هو الأسوأ أداء حيث فقد سهم شركة التجزئة السعودية 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت نتائجها المالية السنوية أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة إن صافي ربح العام المنتهي في 31 مارس آذار 2018 تراجع 76 بالمئة إلى 103.5 مليون ريال من 425.3 مليون ريال في السنة السابقة.

وارتفعت أسواق الأسهم في أنحاء المنطقة حيث صعد مؤشر دبي 1.5 بالمئة ومؤشر أبوظبي 1.3 بالمئة.

وقفز سهم إشراق العقارية 6.7 بالمئة. كانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إنها تسعى لاستغلال فائض السيولة في استثمارات بأنحاء الإمارات بعد أن ألغت خططا للاندماج مع ريم للاستثمار التي مقرها أبوظبي. وقالت الشركة أيضا إنه ليس لها انكشاف على مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي مقرها دبي.

وفي دبي ارتفعت معظم الأسهم لكن حجم التداولات تركز في دريك اند سكل الذي فقد 0.7 بالمئة بعد بعض المكاسب في وقت سابق من اليوم.

 

وأسهم شركة المقاولات في تراجع على مدى الشهرين الأخيرين حيث سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق مع قيام المستثمرين الأفراد ببيعها وسط مخاوف بشأن النظرة المستقبلية لنشاط دريك اند سكل وتحقيق بخصوص فريق إدارتها السابق.

وقالت الشركة في إشعار للبورصة الأسبوع الماضي إن تراجع الأسهم في الفترة الأخيرة لا يرتبط بأي أخبار جوهرية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8340 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 2864 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 4621 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 9114 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4915 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1314 نقطة

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 4.9 بالمئة إلى 4347 نقطة.

مصر.. السوق مغلقة اليوم في عطلة عامة.

 

 


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