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الأحد، 01 يوليه 2018 02:32 م
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المترو: غرامة 50 جنيه لمن يخالف تعليمات التشغيل بمحطتى المرج المؤقتة والقديمة

الأحد، 01 يوليه 2018 12:45 م
المترو: غرامة 50 جنيه لمن يخالف تعليمات التشغيل بمحطتى المرج المؤقتة والقديمة مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تطبيق غرامة قدرها خمسون جنيها لمن يخالف تعليمات الدخول والخروج بمحطتى المرج القديمة والمؤقتة.
 
وقال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق وفق بيان صحفى إنه سيتم بدء تطبيق الغرامة من بعد غد الثلاثاء بعد غلق محطة المرج الجديدة لاستكمال أعمال التطوير والازدواج بها.
 
وناشد عبد الهادى ركاب محطات المرج بالالتزام بالتعليمات واستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط ومحطة المرج المؤقتة للخروج فقط ، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب فى ركوب القطارات ومنع الاصطدام ببعض .
 
يذكر أن شركة المترو قررت غلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين .
 
 

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محطة المرج

مترو المرج

مترو الانفاق

المترو




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