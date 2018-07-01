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الأحد، 01 يوليه 2018 04:13 م
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الكهرباء: بدء بناء أول محطة نووية خلال عامين

الأحد، 01 يوليه 2018 03:10 م
الكهرباء: بدء بناء أول محطة نووية خلال عامين محمد شاكر وزير الكهرباء
رويترز
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قالت مصر، اليوم الأحد، إن أعمال إنشاء أول محطة نووية بها ستبدأ خلال العامين القادمين أو العامين ونصف.

وقال متحدث باسم وزراء الكهرباء لرويترز إن من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميجاوات فى منطقة الضبعة بشمال مصر بحلول 2026.

كانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا فى 2015 تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية فى مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85 بالمئة من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات. وستمول مصر النسبة الباقية.


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