القوى العاملة تطلق اليوم خطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة

كتب محمود راغب

يطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولى، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.

وقال الوزير إن الخطة يجرى تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكل الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال فى مصر، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم، والتى ستسهم فى تخفيف منابع عمل الأطفال فى مصر.

وقدم الوزير الشكر لفريق العمل الذى أسهم وتعاون فى إعداد هذه الخطة من وزارة القوى العاملة، وممثلى الوزارات والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والجهات المختلفة وخبراء منظمة العمل الدولية الذين قدموا الدعم الفنى اللازم.