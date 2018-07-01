القوى العاملة تبدأ تلقى طلبات السائقين الراغبين فى العمل بالخليج غدا

كتب محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الإثنين ولمدة 4 أيام، قبول طلبات 100 سائق من الراغبين فى العمل على مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدات ثقيلة للعمل لدى شركة للتجارة والمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 ألاف إلى 10 ألاف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلي العمل ، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، حيث لن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر والسن من 25 إلي 45 سنة، والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازى من 6 ألاف إلى 8 ألاف جنيه مصري تقريبا.

كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلي 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 8 ألاف إلي 10 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة ، وصورة شخصية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، ومن المقرر أن تجري الاختبارات الشخصية في نفس يوم تقديم الطلبات .

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.