video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"القوى العاملة" الكويتية: السماح بإلغاء إذن عمل الوافد المسجون

الأحد، 01 يوليه 2018 09:33 ص
"القوى العاملة" الكويتية: السماح بإلغاء إذن عمل الوافد المسجون أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أجازت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء إذن عمل الوافد المسجون بموجب حكم قضائى نهائى، أو إلغاء إقامته بموجب بلاغ تغيب.

وأكدت القوى العاملة الكويتية - فى بيان صحفى - ضرورة التزام الكفيل عند انتهاء علاقة العمل لأى سبب من الأسباب، بتقديم طلب لإلغاء إذن العامل الوافد وإعادته إلى بلده على نفقته الخاصة.

وأشارت إلى أنه فى حال انقطاع العامل الوافد والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع من صاحب العمل الأصلي، لافتة إلى أحقيتها فى إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آليا عقب مضى أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج الكويت، مالم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ولفتت إلى أنها ستلغى إذن العامل الوافد بانتهاء فترة إقامته وهو خارج الكويت، أو عند إبعاده لأى سبب من الأسباب، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية الكويتية تحظر تمديد وتجديد وتحويل زيارات الوافدين السوريين

الكويت

القوى العامله بالكويت

الوافد المسجون

اذن عمل الوافد المسجون




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة