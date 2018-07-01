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القوات المشتركة اليمنية تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثى جنوبى غربى الحديدة

الأحد، 01 يوليه 2018 08:34 ص
القوات المشتركة اليمنية تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثى جنوبى غربى الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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تمكنت القوات المشتركة اليمنية من إحباط محاولة التفاف وتسلل لمليشيا الحوثى الإنقلابية على مواقعها بمديرية الدريهمى فى الجنوب الغربى من مدينة الحديدة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، عن مصدر ميدانى يمنى - لم تسمه - القول أن اشتباكات عنيفة وقعت فى عزلة الجحبا السفلى التابعة لمديرية الدريهمى بين القوات المشتركة، بإسناد من التحالف العربى ومليشيا الحوثي.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات عسكرية متقطعة لاتزال مستمرة حتى اللحظة، وتحديداً فى قرى الحامدية والحايط والرمان والفازة، بعد فرار الحوثيين إليها فى محاولة للتمترس بالمنازل والسكان.

وقد أعلنت قوات الجيش الوطنى فى اليمن - أمس - أنها نجحت فى فرض سيطرتها على ‏أولى قرى مديرية السوادية شمالى محافظة البيضاء ‏وسط اليمن.‏

 


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