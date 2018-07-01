القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق توك توك فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل سائق توك توك ببولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لسرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، به عدة إصابات متفرقة بجسده.

بإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك، استوقفه 3 أشخاص بحجة توصيلهم، وعندما حاولوا الاستيلاء على التوك توك الخاص به، قاومهم مما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، ودفعه أرضا، حيث أصيب وفارق الحياة.

وتمكن الرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.