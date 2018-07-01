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الأحد، 01 يوليه 2018 07:15 م
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القبض على مسجل شقى خطر وبحوزته فرد خرطوش بكفر الزيات

الأحد، 01 يوليه 2018 05:50 م
القبض على مسجل شقى خطر وبحوزته فرد خرطوش بكفر الزيات المتهم
الغربية عادل ضرة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 40 قضية سلاح نارى وسرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح أبيض وكسر مراقبة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث كفر الزيات عن قيام "سلامة ر م  س" 35 سنة عاطل مقيم بندر كفر الزيات بممارسة نشاط إجرامى، وعلى الفور تم إخطار اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة مدير أمن قرر سرعة  تكثيف الحملات لمواجهة كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائيا والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة الاتجار فى السلاح، تم وضع خطة بحث أشرف عليها اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وسبق اتهامه فى 40 قضية سلاح نارى سرقة بالاكراة مخدرات - سرقة- سلاح ابيض – كسر مرقبة والمبلغ عن هروبة في المحضر رقم 7838 وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و10 أقرص ترامادول و100 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بصحتها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 21690 جنايات مركز كفر الزيات.


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