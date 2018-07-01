القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وكيلو بانجو فى القنطرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه، بالقبض على المتهم "وائل.ص.ع" 34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح نارى "طبنجة9مم معدلة"، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى كيلو جرام.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.