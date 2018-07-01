الفرنسية: الإمارات تعلن عن وقف مؤقت للعملية العسكرية فى الحديدة غرب اليمن

(أ ف ب)

أعلنت الإمارات الشريك الرئيسى فى التحالف العسكرى فى اليمن، اليوم الأحد، أنها ستقوم "بوقف مؤقت" للعملية العسكرية فى الحديدة من اجل افساح المجال أمام جهود مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة "دون شروط".

ورحب وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية بالجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ماتن غريفيث من أجل انسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة الحديدة والميناء، مؤكدا "أوقفنا حملتنا مؤقتا لاتاحة الوقت الكافى لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل.