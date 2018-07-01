العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على تابوت أثرى أسفل عقار بدائرة قسم سيدى جابر.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سيدى جابر مفادها العثور على تابوت أثرى مغلق أسفل العقار رقم 8 شارع الكرملى دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العقار محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع تقريبًا ملك م ا م، وأثناء قيام أ ع م 31 سنة مقاول مقيم شارع طمازين، دائرة قسم أول الرمل بأعمال مجسات لاستخراج رخصة بناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، وعُثر على تابوت أثرى مغلق من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر بارتفاع 1.85 متر يزن 30 طن تقريبًا، - تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، ومنطقة آثار الإسكندرية.

وتم التنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، لاستخراج التابوت واتخاذ ما يلزم حياله، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تنسيقًا مع الإدارة العامة، لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 8115/2018 إدارى قسم سيدى جابر.