video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 33 طالبًا بامتحانات الثانوية العامة والأزهر اليوم

الأحد، 01 يوليه 2018 03:45 م
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 33 طالبًا بامتحانات الثانوية العامة والأزهر اليوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 33 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحانات اليوم الأحد.
 
وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم إسعاف حالتين بموقع اللجان، وتركوا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمة، فيما تم حجز 31 حالة بمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًه إلى أن الحالات تراوحت مابين اغماء، وهبوط عام، ومغص كلوي، وضيق بالتنفس، وحالات نفسية.
 
وأكد البيان أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والازهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.
 
وأشار البيان إلى أنه تم الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة، تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ اليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والازهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية وتم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الصحة والمالية يبحثان "الاستدامة المالية" لقانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة يوافق على تعيين رنا زيدان مدير للعلاقات الصحية الخارجية

كيف تؤمن وزارة الصحة عمليات نقل الدم للمرضى منعا لنقل العدوى

الصحة

السكان

الاسعاف

الثانوية العامة




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة