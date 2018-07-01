الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 33 طالبًا بامتحانات الثانوية العامة والأزهر اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 33 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحانات اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم إسعاف حالتين بموقع اللجان، وتركوا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمة، فيما تم حجز 31 حالة بمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًه إلى أن الحالات تراوحت مابين اغماء، وهبوط عام، ومغص كلوي، وضيق بالتنفس، وحالات نفسية.

وأكد البيان أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والازهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

وأشار البيان إلى أنه تم الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة، تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ اليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والازهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية وتم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.