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السياحة: بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج غدا وحتى الأحد المقبل

الأحد، 01 يوليه 2018 03:26 م
السياحة: بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج غدا وحتى الأحد المقبل مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة
كتبت مرفت رشاد
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أعلنت وزارة السياحة، أن موعد بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين هو غدا يوم الاثنين الموافق 2 يوليو، وحتى الأحد 8 يوليو 2018.

وأوضح مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية، أنه تم تقسيم أعداد الحجاج التابعين لشركات السياحة وعددهم 36 ألف حاج على 26 فرع لشركة تسهيل المختصة بأخد البصمة الحيوية، حيث ستقوم الشركة بأخذ البصمة بمعدل ما يقرب من 5150 حاجا فى اليوم.

وأكد مجدى شلبى، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، أن إجراء البصمة الحيوية مجانية، وأنها واجبة على جميع الحجاج والأطفال من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، ويتم عملها من خلال تقديم أصل جواز السفر.

وأوضح مجدى شلبى أنه بالنسبة للمتقدمين إلى الحج وهم خارج مصر خلال الفترة المحددة لأخذ البصمة، تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتسهيل تسجيل البصمة وقت عودتهم إلى مصر.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابى للوزارة للتسهيل على الحجاج المصريين ومتابعة احوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، مشيرا إلى توجيه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية، والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع نفس الشركة ليتم توزيع الحجاج جغرافيا حسب المحافظة التى يقيمون بها تسهيلا عليهم ولعدم حدوث تكدس أمام مكاتب شركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.

جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة كانت قد قامت بعمل بروتوكول بينها وبين الشركة لتنسيق المواعيد مع الشركات السياحية للتسهيل على الحجاج فى أخذ البصمة، وضمان عدم حدوث تكدس أمام أفرع شركة تسهيل فى المحافظات.


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