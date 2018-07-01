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السفير الفلسطينى يطالب بضرورة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية

الأحد، 01 يوليه 2018 03:13 م
السفير الفلسطينى يطالب بضرورة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية دياب اللوح
كتب مصطفى عنبر
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طالب سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، الدول العربية بدعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطينى وضرورة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.

 

وأكد السفير دياب اللوح، رئيس وفد فلسطين، فى كلمته أمام أعمال الدورة 106 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى، التى بدأت أعمالها اليوم برئاسة موريتانيا، وحضور الأمين العام للمجلس محمد الربيع، إن الاقتصاد الفلسطينى يواجه تحديات يومية كونه تحت الاحتلال الإسرائيلى، حيث إنه يتعرض لمحاولات إسرائيلية لوقف تناميه ومحاولة تدميره خاصة على المستوى الزراعى، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد فى منع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم لجنى المحاصيل.

 

وأوضح سفير دولة فلسطين، أن دولة فلسطين منفتحة على جميع المبادرات، التى تقدم من الدول العربية الشقيقة لمجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك من أجل تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادى الفلسطينى، موكدا أن أبواب فلسطين مفتوحة أمام المستثمرين العرب، حيث إن هناك آليات يتم التوافق عليها مع وزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية من أجل تأمين وتسهيل العمل أمام المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى فلسطين خاصة أن فلسطين بحاجة إلى دعمكم المالى والاقتصادى والسياسى بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسى على المستوى الدولى.

 

ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات والدراساتالمهمة التى أعدها المجلس، حيث سيقدم إلى الدورة تقريرالأداء الاقتصادى السنوى لدول المجلس للعام 2016 مقارنة بعام 2015، ويتم خلال هذه الدورة، حيث تم استعراض العديد من المذكرات والتقارير، كما تم استعراض دراسة حول التنوع الإحيائى والحياة البرية فى الوطن العربى ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب رؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول التنمية المستدامة.

 

كما تناول الاجتماع، استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير وتوصيات الاجتماع الدورى الثامن والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومذكرة بشأن توصيات المندوبين الدائمين بشأن الاتحاد العربى للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار والمحكمة المنبثقة عن الاتحاد ومذكرة بشأن الاتحادات التى لم تستكمل مستلزمات الانضمام للمجلس، كما تم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة فى الدول العربية.

 


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