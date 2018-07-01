الزراعة: اعتماد معامل"الوطنية للأسماك"بغليون دوليا يفتح أسوق تصديرىة جديدة

تقدم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتهنئة إلى الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بمناسبة اعتماد معاملها من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك"، مما يعد أمراً مبشراً لفتح آفاق أوسع لتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى الخارج.

وأكد وزير الزراعة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولاسيما الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بما يأتى فى صالح الوطن والمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الشاملة.

ومن جهتها اعتبرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والداجنة، أن حصول معمل مركز أبحاث التطوير التابع للشركة الوطنية فى غليون، على هذا الاعتماد فى ذلك الوقت يعد بشرة خير وهدية لأبناء محافظتى كفر الشيخ والبحيرة والمصريين جميعاً فى ذكرى 30 يونيو، لافتة إلى أن المعمل تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية أيزو 17025، بالتزامن مع نجاح مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك فى التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية كأحد المنشآت المتوافقة مع متطلبات ومعايير تصدير المنتج السمكى للخارج.

وأشارت محرز إلى أن ذلك يعد أيضاً نتيجة طيبة للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والشركة الوطنية للثروة السمكية والمشروع القومى لإنتاج وتجهيز وتعبئة الأسماك بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن الوزارة تفخر بالتعاون وتقديم كافة سبل الدعم لدفع المشروعات القومية الإنتاجية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروعات القومية وتوفير كافة الخبرات الفنية لدعم نجاحها.

وتقدمت نائب وزير الزراعة بكل الشكر والتقدير إلى الوفد العلمى من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، والعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذين رافقوها أكثر من مرة، لزيارة المشروع، حيث عكفوا طيلة الشهور الماضية، على تقديم الاستشارة والمساهمة فى إنشاء نظام الجودة بمعمل المشروع، وتدريب الكوادر الفنية العاملة فيه، حتى تم بنجاح اجتياز زيارة التقييم لمنح الاعتماد الدولى والحصول على الشهادة الدولية فى الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية لفحص الأسماك والمياه والأعلاف وعناصر التجهيز والتعبئة.

وأكدت محرز أن ذلك الاعتماد يعد خطوة عملاقة تؤهل لتصدير منتج المشروع بالخارج والذى يزيد على الاحتياجات المحلية، مما يرسخ الثقة فى سلامة المنتج السمكى للمشروع وصلاحيتها للاستهلاك وكذلك جودتها العالية، والتأكيد على السمعة التصديرية للمنتج المصرى.