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الرى: الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة الأربعاء بعد القادم

الأحد، 01 يوليه 2018 09:07 ص
الرى: الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة الأربعاء بعد القادم قناطر اسيوط الجديدة
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشروع قناطر أسيوط الجديدة الأربعاء بعد القادم.

ويتفقد الْيَوْمَ الدكتور محمد عبد العاطى - وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية، لافتتاح وتشغيل القنطرة، التى تجاوز قيمتها 6.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن القناطر الجديدة تخدم زمام  مليون وستمائة وخمسون الف فدان بعدد 5 محافظات، وهى أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، اَى بما يعادل نحو 20 % من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية.

يتكون المشروع من مفيض لإمرار التصرفات المائية اللازمة بعدد 5 فتحات عرض الواحدة 17 متر وهويسين ملتحيين من الدرجة الأولى، لإمرار الملاحة النهرية، بعرض 17 مترا، وطول 156 مترا،  بغاطس ملاحى لا يقل عن 3 أمتار، يسمح بمرور كافة الوحدات الملاحية طوال العام، ضمن خطة الدولة لتطوير الملاحة النهرية من أسوان حتى البحر المتوسط، وعلى الصعيد الإقليمي من بحيرة فيكتوريا، حتى البحر المتوسط.

كما يشتمل المشروع على إنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة (صديقة للبيئة)، من خلال 4 تربينات بإجمالى طاقة منتجة 32 ميجاوات، توفر نحو 15 مليون دولار سنوياً حال إنتاج نفس الكمية من الطاقة، باستخدام الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى كوبرى علوى، يربط ضفتى النيل الشرقى والغربى، ويضفى سيولة مرورية لمدينة أسيوط.

يأتى المشروع تتويجاً للتعاون المصرى الألمانى، حيث يشارك بنك التعمير الألمانى فى تمويل المشروع، من خلال قرض قيمته 300 مليون يورو، وتولى تنفيذ المشروع نخبة من الشركات المصرية والعالمية.

ومن المقرر، أن يسهم المشروع فى عمل نقلة حضارية وبيئية لأبناء محافظة أسيوط، من خلال صياغة مساحة تربو على 23 فدان كأحد مكتسبات المشروع ، لتكون متنفس جمالى وسياحى للمدينة، بالإضافة إلى مردودها الاقتصادى.

وعلى هامش المشروع، يجسد فنانو مصر هذا الحدث الهام، من خلال رسم لوحات تشكيلية ترصد هذا العمل الضخم.


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