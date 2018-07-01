الرئيس الفلسطينى: الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أخلاقيا وسياسيا

وكالات الأنباء

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن الإدارة الأمريكية باتت غير مؤهلة أخلاقيا أو سياسيا لفرض أى حل أو تمرير أى صفقة تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية لشرعنة الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد عباس فى كلمة ألقاها عنه وزير الخارجية رياض المالكى بالنيابة يوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية ارتضت على نفسها أن تكون خارج الإجماع الدولى لحل القضية الفلسطينية.

وبين فى الكلمة خلال المشاركة فى الدورة 31 من قمة الإتحاد الإفريقى فى العاصمة الموريتانية نواكشوط أن واشنطن أعلنت بقرارها المتعلق بالقدس عدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التى تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها.

وشدد عباس على أن القضية الفلسطينية التى كانت وما زالت مفتاحا أساسيا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسى وتضامن عالمى على إفشال كافة المخططات العدوانية، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامنى لكافة أحرار العالم.