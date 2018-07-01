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الرئيس الأفغانى السابق يدعو إلى وقف الصراع الدامى فى البلاد

الأحد، 01 يوليه 2018 09:13 ص
الرئيس الأفغانى السابق يدعو إلى وقف الصراع الدامى فى البلاد الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى
كابول (أ ش أ)
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قال الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى إن أفغانستان تواجه حربا مفروضة عليها، وطالب الأطراف المشاركة فى الصراع بإنهاء الحرب، وذلك فى الوقت الذى أنهت فيه الحكومة الأفغانية وقف إطلاق النار مع حركة طالبان المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن كرزاى قوله إن عناصر أجنبية هى التى فرضت الصراع الجارى على الأمة الأفغانية، مضيفا أن الأفغانيين وحدهم هم ضحايا الحرب التى دمرت البلاد، مشيرا إلى أنه يتوجب على جميع أطراف الصراع توخى الحذر وتحرير أنفسهم من "مؤامرات الأجانب" والوقوف ضد من يحاول خلق انقسامات وإسقاط قتلى فى صفوف الشعب الأفغانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى، أمس السبت، إنهاء تمديد وقف إطلاق النار مع طالبان والسماح للقوات الأفغانية بمواصلة عملياتها ضد الجماعات المسلحة.

 


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