"الداخلية": ضبط 29 قضية مواد بترولية و191 قضية تهريب دقيق مدعم

كتبت : دينا الحسينى

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، برئاسة اللواء أنور سعيد، العديد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 29 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز وضبط 191 قضية مخابز ودقيق مدعم، وأقماح وضبط 13قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما تم ضبط 58 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 587 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين وضبط 9 قضايا فى مجال الأسماك واللحومن ومصنعاتها وضبط 9 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط 2 قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وضبط 4 قضايا اتجار فى الألعاب النارية.