الجيش اليمنى يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

أعلنت قوات الجيش الوطنى فى اليمن، أنها نجحت فى فرض سيطرتها على أولى قرى مديرية السوادية شمالى محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ميدانى "إن قوات الجيش اليمنى استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادى بقبيلة بنى وهب فى مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران".
ويأتى التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من الجيش وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجى وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالى مديرية السوادية.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وأسر 2 من عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار.
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