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الجيش اليمنى يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

الأحد، 01 يوليه 2018 02:00 ص
الجيش اليمنى يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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أعلنت قوات الجيش الوطنى فى اليمن، أنها نجحت فى فرض سيطرتها على ‏أولى قرى مديرية السوادية شمالى محافظة البيضاء ‏وسط اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ميدانى "إن قوات الجيش اليمنى استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادى بقبيلة بنى وهب فى ‏مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران".‏

ويأتى التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من ‏الجيش وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب ‏الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجى وموقع برج ‏الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالى مديرية السوادية.‏

وأسفرت المعارك عن سقوط ‏قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وأسر 2 من ‏عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار.‏

 


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