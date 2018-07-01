الجمعة.. البابا تواضروس يزور روما ويترأس الصلاة بثانى أكبر كنيسة فى إيطاليا

رسالة بيتربو ـ إيطاليا ـ أحمد جمعة

يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية روما، الجمعة المقبلة، الزيارة التى تعد الثانية لقداسة البابا لإيطاليا حيث زارها أول مرة ليبارك للبابا فرانسيس بمناسبة جلوسه على كرسى الباباوية فى روما.

ووصف القمص ثاؤوفيليس السريانى أسقف إبراشية تورنيو وروما وتوابعها فى تصريحات صحفية زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لروما بالمفرحة، مؤكدا إن قداسة البابا تواضروس الثانى، والوفد المرافق له سيحضر اجتماعا هاما جدا لرؤساء الكنائس والبطاركة فى مدينة بارى الإيطالية، موضحا أن اللقاء سيعقبه زيارة البابا تواضروس الثانى لكنيسة سان بالو بمناسبة عيد استشهاد القديس بطرس وبولس الذى يوافق الثانى عشر من شهر يوليو كل عام حيث سيتم الصلاة يوم الأحد المقبل الموافق ٨ يوليو فى سان باولو.

من جانبه أكد القمص أنطونيو جينى فؤاد كاهن كنيسة مار مينا أن زيارة البابا تواضروس تعبر عن روح الإخوة بين رؤساء الكنائس والتوافق والترابط بين كافة مسيحيى العالم، مضيفا أن الزيارة تحمل رسالة محبة واحترام وترابط ورسالة سلام لدول العالم المليء بالمشاكل والاضطرابات والحروب، مشيرا إلى أن الكنيسة تقوم بالصلوات من أجل أن يعم السلام فى كافة دول العالم.

وأشار إلى أن البابا تواضروس الثانى سيترأس قداسا فى كنيسة بولس الرسول والتى تعد ثانى أكبر كنيسة كاثوليكية فى إيطاليا.