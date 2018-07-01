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الجالية المصرية بروما تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 01 يوليه 2018 09:02 م
الجالية المصرية بروما تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو جانب من احتفال الجالية المصرية بروما
كتب مصطفى السيد
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احتفل عدد من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الايطالية روما بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد الميدان بالعاصمة الإيطالية احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال أحد المشاركين فى الاحتفالات، إننا نحتفل بالذكرى الخاسمة لثورة 30 يونيو، وجائنا اليوم لنرسل رسالة للعالم أن المصريين يدعمون رئيسهم فى الحرب على الإرهاب، ونأكد أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر من حكم الفاشية الدينية، ونؤكد أن المصريين يرفضون التدخل الخارجى فى شئونهم الداخلية.

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