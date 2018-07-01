التموين: 2 مليار دولار استثمارات أوكرانية بمجال تخزين ونقل الحبوب عبر النيل

كتب مدحت وهبة

استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن نتائج زيارة الوفد المصرى لمدينة نيكولايف فى أوكرانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2018 ، حيث قامت إحدى الشركات الأوكرانية بدعوة مجموعة من الوزارات المعنية لزيارة دولة أوكرانيا للإطلاع على التجربة الأوكرانية فى مجال الزراعة، وتصنيع القطع البحرية والنهرية لنقل الحبوب بواسطة النهر وتفريغ الحبوب وتخزينها وتجارتها.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الاستفادة من تجربة أوكرانيا فى النقل النهرى ودعوة مستثمريها للمشاركة فى تطوير وتشغيل منظومة النقل النهرى بهدف رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد والهدر عند عمليات النقل والتداول والتخزين.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم ، أنه تم الإتفاق مع الشركة على ضخ 2 مليار دولار إجمالي استثمارات مباشرة مقسمة إلى 4 مراحل خلال تبدأ مرحلتها الاولي خلال عامي 2018 – 2019 ، وذلك فى مجالات تخزين الحبوب فى صوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعه تخزينية أكبر علاوه على إمكانية تداول الحبوب ونقلها عبر وسائل "النقل متعدد الوسائط" واستخدام نهر النيل كأحد القنوات والمسارات الفاعلة فى نقل الحبوب.

وأضاف عشماوى، أنه من المقرر زيارة وفد اوكراني يضم قيادات الشركة خلال شهر يوليو الجاري لبدء إجراءات تأسيس "فرع لشركة أجنبية" شركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار 2017 من خلال الاتفاق مع بيت خبرة مصري ، علاوه على بدء عمليه توظيف خبراء مصريين من القطاعات المختلفة كوحدات إدارية للعمل بالشركة وتحديد الجهه الاستشارية التي تقوم بأعمال التصميمات للقطع النهريه من بارجات ودوافع بحريه وخلافه.

وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار ، أنه تم الاتفاق على إختيار موقعين قرب موانئ الاسكندرية ودمياط لبناء صوامع (بحريه / نهريه) لتخزين الحبوب كنواه لصوامع ( طرفيه ) على نهر النيل، والإتفاق مع ترسانات قناة السويس (بورسعيد) والاسكندرية والمقاولون العرب للبدء فى تنفيذ البحرية / النهرية عقب الإنتهاء من التصميمات هذا وقد تم الإتفاق على تصنيع 20 بارج حموله 2000 طن كمرحله أولي ، علاوه على رفع كفاءه صومعه بولاق وزيادة قدرتها التخزينية وتحسين لوجيستياتها لافتا الى الوفد المصري قام بوضع خريضة علي مستوي الجمهورية موضحا بها أهم المناطق لشركات المطاحن والاعلاف بغرض اختيار مواقع تخزين صالحه لوجيستيا وفنيا لخدمة الشركة وأماكن تواجدها حاليا ومستقبلا .

وأشار عشماوي إلى أن ، الوفد المصري قام خلال الزيارة المتفق عليها طبقا للدعوة الرسمية لمدينة نيكولايف بدولة اوكرانيا بالاطلاع على قدرات الشركة فى أعمال الزراعة والتصنيع والنقل والتخزين والشحن والتفريغ والتجارة ، حيث قام الوفد بعده زيارات لمواقع الشركة تضمنت المزارع ( حقول قمح ، ذرة ، شعير ، فول صويا ، عباد شمس ) ، ورش تصنيع القطع البحرية النهرية ( قاطرات بحرية ، دوافع نهرية ، مراكب ركاب ، مراكب ارشاد ، معدات شحن وتفريغ نهرية أو بحرية ) ، وصوامع نهرية ذات سعات تخزينية مختلفة ومواقع ذات انتشار جغرافي على مدار النهر بلغت 50 موقع منها 12 موقع على ضفاف النيل ، وأهواسة نهرية بهدف مشاهدة أساليب فتح وإغلاق الاهوسة وعبور البارجات وكيفية التعامل .