التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية فى كيمياء الثانوية العامة 71.4%

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نسبة النجاح فى عينة النجاح بمادة الكيمياء وصلت إلى 71.4%، موضحا أنه يتمنى حصول كل الطلاب على الدرجات النهائية وحصل 307 طالبا على الدرجات النهائية قائلا : لا يوجد تدخل فى النتيجة.

كما أعلن حجازى نسبة النجاح فى الجغرافيا موضحا أنها وصلت إلى 94،8% موضحا حصل 743 طالبا على الدرجات النهائية.