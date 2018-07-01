التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية فى كيمياء الثانوية العامة 71.4%

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نسبة النجاح فى عينة النجاح بمادة الكيمياء وصلت إلى 71.4%، موضحا أنه يتمنى حصول كل الطلاب على الدرجات النهائية وحصل 307 طالبا على الدرجات النهائية قائلا : لا يوجد تدخل فى النتيجة.
كما أعلن حجازى نسبة النجاح فى الجغرافيا موضحا أنها وصلت إلى 94،8% موضحا حصل 743 طالبا على الدرجات النهائية.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، وأدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا أدوا الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة