التعليم: ما تروج له صفحات الغش بتغيير درجات الطلاب بالكنترولات غير صحيح

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه خلال امتحانات الثانوية العامة كانت تظهر إشاعات ظهور الامتحانات وتسريبها قبل بدء اللجنة وهو ما لم يحدث على الإطلاق والآن تروج صفحات الغش بقدرتها على تغيير الدرجات فى الكنترولات وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث لأن الكنترولات لم تعمل من خلال التكنولوجيا.

وأضاف حجازى خلال مؤتمر صحفى، أن تعديل نموذج الإجابة يتم من خلال لجنة على درجة عالية من المهنية والتخصص حتى يحصل كل طالب على حقه والأوراق التى تم تصحيحها قبل تعديل نموذج الإجابة يعاد تصحيحها، موضحا أنه شارك فى الامتحان 180 ألف و912 عضوا.