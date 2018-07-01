التعليم: ما تروج له صفحات الغش بتغيير درجات الطلاب بالكنترولات غير صحيح

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه خلال امتحانات الثانوية العامة كانت تظهر إشاعات ظهور الامتحانات وتسريبها قبل بدء اللجنة وهو ما لم يحدث على الإطلاق والآن تروج صفحات الغش بقدرتها على تغيير الدرجات فى الكنترولات وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث لأن الكنترولات لم تعمل من خلال التكنولوجيا.
وأضاف حجازى خلال مؤتمر صحفى، أن تعديل نموذج الإجابة يتم من خلال لجنة على درجة عالية من المهنية والتخصص حتى يحصل كل طالب على حقه والأوراق التى تم تصحيحها قبل تعديل نموذج الإجابة يعاد تصحيحها، موضحا أنه شارك فى الامتحان 180 ألف و912 عضوا.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة