التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة الأسئلة بامتحانات الفلسفة والجيولوجيا

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أى شكاوى تتعلق بصعوبة امتحان مواد الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق للثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة غالبية أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق جاءت من المراجعات النهائية التى قدمتها القناة التعليمية التابعة للوزارة من خلال معلم المادة محمد عفيفى، مشيرة إلى أن ما يزيد على 80% من المراجعات التى قدمتها القناة التعليمية للطلاب خلال اليومين الماضيين.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأسئلة فى مواد الجيولوجيا والاستاتيكا فى مستوى الطلاب ومن كتاب الوزارة، كما وجدت نقطة وجزئيات بسيطة فى امتحان الفلسفة والمنطق تحتاج إلى فهم وتركيز فقط من الطلاب للإجابة عليها.

فيما أكد طلاب الثانوية العامة صعوبة الرسومات الواردة فى امتحان الجيولوجيا مع سهولة باقى الأسئلة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.