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التعليم: للعام الثانى امتحانات الثانوية العامة دون تسريب

الأحد، 01 يوليه 2018 12:38 م
التعليم: للعام الثانى امتحانات الثانوية العامة دون تسريب الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تحتفل اليوم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة مؤكدا للعام الثانى على التوالى دون تسريب موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لنجاح الامتحانات دون تسريب
 
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، إن وزارة الداخلية بذلت مجهودا كبيرا حيث كان يتم ضبط الطالب فى اقل من دقيقتين حال تسريبه أو نشره صور من الامتحانات وأيضا وزارة الدفاع لتأمين ونقل الأسئلة وتأمين الامتحانات.
 
وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات بذلت مجهودا وشارك فيها كل الجهات منها الأمن الوطنى والاتصالات وجهات كثيرة تكاتفت لنجاح الامتحانات موجها الشكر للجميع.
 
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انلقت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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