التعليم: لا صحة لخروج أسئلة جيولوجيا الثانوية العامة على صفحات الغش

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لخروج أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة والذى يؤديه الطلاب بعد قليل كما أعلنت صفحات الغش.

وأوضح حجازى، أنه تم التأكد من مدى صحة تلك الأسئلة المنشورة عبر صفحة الغش وبالرجوع للمطبعة ولجنة واضعى الامتحانات أكدت كذب ما أدعته صفحات الغش الإلكترونى.

وكانت صفحة الغش الإلكترونى زعمت تسريب بعض صفحات امتحان بوكليت الجيولوجيا والعلوم البيئية وذلك قبل انعقاد اللجان الامتحانية بساعة احتفالا بنهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم.

يذكر أن اليوم يختتم طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات حيث سيؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق ويؤدى طلاب الشعبة العلمية علمى علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية كما سيؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان الأستاتيكا.