التعليم: فريق الغش الإلكترونى نجح فى التصدى للغش.. والإعلام نجح فى مهمته

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وسائل الإعلام نجحت فى امتحانات الثانوية العامة وعرضت الحقيقة دون تزييف كما أن هناك استجابة للنائب العام فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشيين.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللجان هذا العام دون غش جماعى أو لجان أولاد أكابر، كما أن فريق الغش الإلكترونى نجح فى التصدى للغش.

وأضاف رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، أنه تم تشكيل لجنة فنية لضبط جودة التصحيح لمعرفة تطابق فى الإجابات بين الطلاب وفى حالة وجود تطابق فى الإجابات يحرم الكلاب عاما من الامتحانات.

وأكد أنه تم غرض مذكرة على الوزير الدكتور طارق شوقى لزيادة عدد الملاحظين فى الامتحانات خلال الفترة المقبلة موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهد.