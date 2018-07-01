التعليم: فريق الغش الإلكترونى نجح فى التصدى للغش.. والإعلام نجح فى مهمته

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وسائل الإعلام نجحت فى امتحانات الثانوية العامة وعرضت الحقيقة دون تزييف كما أن هناك استجابة للنائب العام فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشيين.
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللجان هذا العام دون غش جماعى أو لجان أولاد أكابر، كما أن فريق الغش الإلكترونى نجح فى التصدى للغش.
وأضاف رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، أنه تم تشكيل لجنة فنية لضبط جودة التصحيح لمعرفة تطابق فى الإجابات بين الطلاب وفى حالة وجود تطابق فى الإجابات يحرم الكلاب عاما من الامتحانات.
وأكد أنه تم غرض مذكرة على الوزير الدكتور طارق شوقى لزيادة عدد الملاحظين فى الامتحانات خلال الفترة المقبلة موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهد.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انلقت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، وأدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا أدوا الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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