التعليم: ضبط 865 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة مقابل 3 آلاف العام الماضى

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن إجمالى عدد المخالفات التى تمت خلال امتحانات الثانوية العامة 865 حالة منها 67 حالة تداول الامتحانات على صفحات الغش وسوف يحرم من قام بها عامين من الامتحانات، مقابل 3 آلاف حالة العام الماضى.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه وداعا لصفحات الغش الإلكترونى وحدوث الامتحانات بشكل منضبط غير مسبوق وحالات غش لا تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب كما أنه لا توجد أى حالات خطأ فى أسئلة الامتحانات عل الاطلاق.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انلقت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، وأدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا أدوا الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.