التعليم تعلن تفاصيل آخر أيام ماراثون الثانوية العامة 2018

كتب محمود طه حسين

انتهت اليوم الأحد الموافق 1/7/2018 امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2017، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (العلوم).

وصرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم قد جاء على النحو التالى:-

- إجمالى الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: (239,704) طالبًا/ طالبة.

- إجمالى الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا): (108,838) طالبًا/ طالبة.

- إجمالى الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الفلسفة والمنطق: (248,513) طالبًا/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الامتحانى العاشر قد سارت بشكل جيد ومنضبط، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما أعلن حجازى أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد الحالات الآتى ذكرها أثناء انعقاد الامتحان بمواد: (الجيولوجيا والعلوم البيئية – الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا – الفلسفة والمنطق) وهذه الحالات هى على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية:-

• اللجنة رقم (428) بمقر مدرسة عاطف الإسلامبولي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب (ع.أ.ط.ش) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ثانيًا: بالنسبة لمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا):

• اللجنة رقم (366) بمقر مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.ز) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

ثالثًا: بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق:

• اللجنة رقم (188) بمقر مدرسة الملك الصالح الثانوية للبنين التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (ع.أ.ع.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (2010) بمقر مدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ع.أ.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1515) بمقر مدرسة عبد اللطيف حسانين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالبين (أ.م.ع.أ.ح)، (أ.م.ع.أ.أ) الذين قاما بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبين وضبط أجهزة الهاتف المحمول المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين.

• اللجنة رقم (1423) بمقر مدرسة الشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، حيث تمكنت غرفة العمليات المحلية بالغربية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة من ضبط الطالب (م.ط.ز.أ) أثناء الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1361) بمقر مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية للبنين التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، حيث تم ضبط الطالب (ر.أ.م.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وفي نفس اللجنة تم ضبط الطالب (ف.ي.ع.أ) أثناء استقبال إجابات خاصة بالمادة عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (442) بمقر مدرسة الصف الإعدادية للبنات التابعة لإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تمكنت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة من ضبط الطالبة (أ.ع.ج) أثناء الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (580) بمقر مدرسة زكي مبارك للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، حيث تمكنت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة من ضبط الطالب (ز.ص.أ.ع.أ) أثناء الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان بمواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، والفلسفة والمنطق، كما أفاد أن تقرير غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر جاء متضمنًا أن الامتحان بتلك المواد جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى صعيدٍ آخر أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال تقدير العينة العشوائية لمادتي: (الكيمياء، والجغرافيا) التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها يوم الخميس الموافق 28/6/2018 وقد جاءت نتائج تقدير العينة العشوائية على النحو التالي:

أولاً/ مادة الكيمياء:

* إجمالي أوراق العينة (16,348) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (11,674) طالبًا/ طالبة.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (307) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (71,4%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (73,36%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (3283) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,12%).

- حصول عدد (2364) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,25%).

- حصول عدد (1902) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,29%).

ثانيًا/ مادة الجغرافيا:

* إجمالي أوراق العينة (11,558) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (10,957) طالبًا/ طالبة.

* إجمالى الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (743) طالبًا/ طالبة.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (94,8%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 20167/2016 (95,86%).

وقد جاءت نسب النجاح بنتيجة العينة هذا العام على النحو التالى:

- حصول عدد (4071) طالبًا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (37,15%).

- حصول عدد (2537) طالبًا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (23,15%).

- حصول عدد (1745) طالبًا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,93%).

وأشار حجازي إلى استمرار عملية تقدير الدرجات بالمواد الدراسية التي لم يتم الانتهاء من تقدير درجاتها، وأعلن أنه سيتم الإعلان عن نتائج تصحيح العينات العشوائية ومؤشرات نتائج امتحانات المواد الدراسية بمجرد الانتهاء منها أولاً بأول.