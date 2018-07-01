التعليم: تعاملنا مع مشكلات امتحانات الثانوية بهدوء ونجحنا فى مهمتنا

كتب محمود طه حسين

أكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تعاملت مع أى مشكلة فى امتحانات الثانوية العامة بهدوء، قائلا:"نجحنا فى مهمتنا"، موضحا أن جميع الأسئلة بالامتحانات كانت سليمة ولم تشهد أى أخطاء، لافتا إلى أن الجدل الذى حدث حول امتحان الكيمياء أو الأحياء كان لا داعى له.

وأكد خالد عبد الحكم، أن التركيز خلال السنوات الماضية كان على التسريب وتمكنت الوزارة من غلق حنفية التسريب، كما أنه لا يوجد أى خروج للنتائج من داخل الكنترولات.

وأوضح خالد عبد الحكم، إن خروج نموذج الإجابات بعد الامتحان أسلوب هدفه غير سليم، قائلا:"نريد بناء الدولة وليس هدمها، موضحا أن المطبعة التى تقوم على طباعة الأسئلة وصندقتها داخل المطبعة دون خروج نهائى لهم من مقر المطبعة.

ووجه عبد الحكم الشكر للجهات التى بذلت مجهود فى امتحانات الثانوية العامة والمديريات التعليمية متابعا: بقول للى عايز يهد حرام هناك جهد مبذول.

ووجه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الشكر للهيئات الفنية لواضعى الامتحانات قائلا:"هم على درجة عالية من المهنية."

وأكد أن ما تم خلال الفترة الماضية من تعديل نماذج الإجابة كان هدفه إضافة بدائل للاجابات وليس خطأ فى الأسئلة.