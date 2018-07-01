التعليم: انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر" بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة انتهاء ما سمى بلجان الأكابر والغش الجماعى، حيث تم رفض كافة تحويلات الطلاب للجان بعينها، وتمت إحالة المسئولين عن التحويلات للنيابة، كما تم تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان وزيادة عدد العصا الإلكترونية بتلك اللجان وتغيير بطاريات العصا القديمة وتوزيع الطللب بلجان الشغب على لجان فرعية متعددة.

وتابع حجازى أنه تم ضبط طالب قام بنشر أجزاء من أسئلة امتحان الجيولوجيا، كما تم ضبط طالب قام بتصوير جزء من امتحان الاستاتيكا، كما تم ضبط 9 حالات نشر أجزاء من امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة فى آخر أيام الامتحانات.