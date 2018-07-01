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التحرى حول نشاط عاطلين فى سرقة المساكن وبيع المسروقات بالموسكى

الأحد، 01 يوليه 2018 02:00 ص
التحرى حول نشاط عاطلين فى سرقة المساكن وبيع المسروقات بالموسكى ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الموسكى الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للعاطلين تخصصا فى سرقة المساكن، وبيع المسروقات بشارع عبد العزيز فى منطقة الموسكى

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة لاب توب من مسكن موظف بالمعاش فى منطقة حدائق القبة.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى من صاحب محلات بيع أجهزة كمبيوتر بشارع عبد العزيز، مفادها قيام شخصين بعرض جهاز كمبيوتر"لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية

انتقل الرائد محمد عبد الحليم زهران الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من هانى.م.ع.ق 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 241 لسنة 2005م الحدائق"سلاح بدون ترخيص"، وكرم.م.اح. 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم 3889 لسنة 2014م الحدائق" سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 حكم حبس جزئى ومستأنف " هتك عرض، سرقة، ضرب، غش" بإجمالى حبس 4 سنوات و6 شهور، وبحوزتهما جهاز"لاب توب" ماركة أبل مجهول المصد، وبمناقشتهما عن مصدره اعترفا بسرقته من داخل مسكن محمد.ع.ع.ا. 61 سنة بالمعاش والمحرر بشأنها المحضر رقم 8205 لسنة 2018م جنح حدائق القبة

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

 


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