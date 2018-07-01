التحالف العربى يعلن دخول السفينة "إم تى رهونا" إلى ميناء الحديدة

عدن أ ش أ

أعلن التحالف العربى، فى اليمن دخول السفينة "إم تى رهونا" لمنطقة الانتظار إلى ميناء الحديدة بعد 69 يوما من التعطيل المتعمد من قبل ميليشيا الحوثي.

وقال التحالف العربى ، طبقا لقناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة ، إن السفينة تحمل مشتقات نفطية وتعطيلها جاء لاختلاق أزمة وقود وإيجاد سوق سوداء.

وأوضح أن تعمد تعطيل السفن دليل سوء إدارة مليشيات الحوثى لميناء الحديدة، وأكدت الحكومة اليمنية أن مساعى وقف إطلاق النار سيكون مآلها الفشل فى ظل رفض ميليشيا الحوثى الانسحاب من محافظة الحديدة ، معبرة عن استعدادها لتحرير المحافظة وبقية أراضى البلاد.