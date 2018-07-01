البترول تستقبل رابع شحنات النفط العراقى نهاية الأسبوع المقبل

كتب أحمد أبو حجر

تستقبل الموانئ المصرية قبل نهاية الأسبوع المقبل، رابع شحنات النفط العراقية، والمقدرة بنحو 2 مليون برميل من النفط، بحسب ما كشفه مصدر مطلع بقطاع البترول.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول ، قد أعلنت منتصف شهر يناير الماضى عن تجديد اتفاقها مع وزارة النفط العراقية لتزويد مصر بنحو 12 مليون برميل من النفط العراقى لمدة عام.

وبحسب المصدر فإن ثالث الشحنات العراقية وصلت خلال الأيام القليلة الماضى إلى مصر.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارتى النفط العراقية والبترول المصرية اتفقتا على تجديد عقد تزويد مصر بكمية 12 مليون برميل من النفط الخام، بنفس الشروط السابقة، على أن يستمر التوريد بداية من شهر فبراير الماضى‪.

وأضاف أنه يتم تحميل الكمية المتعاقد عليها والبالغة نحو 12 مليون برميل على 6 شحنات بمعدل 2 مليون برميل لكل شحنة، كما تم فى الاتفاق السابق.

وتابع "جهاد": هذا الاتفاق يأتى ضمن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون الثنائى.