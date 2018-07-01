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الانبا دانيال: بركة "العائلة المقدسة" تتجدد بعناية الدولة بمسارها

الأحد، 01 يوليه 2018 08:59 م
الانبا دانيال: بركة "العائلة المقدسة" تتجدد بعناية الدولة بمسارها الأنبا دانيال اسقف المعادى
كتبت سارة علام
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اعتبر الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، أن بركة العائلة المقدسة تتجدد بعناية الدولة بهذا المسار مؤكدا أن كنيسة العذراء بالمعادى، هى مفتاح تلك الرحلة حيث كانت بداية لهروب العائلة المقدسة لصعيد مصر عبر النهر.

 

ووجه الأنبا دانيال خلال احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة الشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه بمسار العائلة المقدسة، وجدد الشكر لمجلس الوزراء وبابا روما على ما وصفه بالسعى الجاد لجعل مصر كمركز للتبرك الروحى.

 

وقال أسقف المعادى إن قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على وعى كامل باحتياجات بلادنا الاقتصادية فحرص تواضروس على حضور كافة الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة التى تدر على البلاد دخلا كبيرا.

 

ونصبت الكنيسة هيكلا أمام النيل فوق السلم الذى هربت منه العائلة المقدسة، وذلك بحضور جمع غفير من الآباء الأساقفة والكهنة ومسئولى وزارتى السياحة والآثار.

 

كانت الكنيسة قد احتفلت بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من يونيو الماضى باحتفالية كبرى فى المتحف القبطى.

 


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العائلة المقدسة

العذراء المعادى

احياء مسار العائلة المقدسة




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