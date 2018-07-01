الاتحاد الإفريقى يتبنى ترشح تونس للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

تونس (أ ش أ)

تبنت الدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 -2021 ، خلال اجتماع اللجنة الوزارى للترشحات الإفريقية فى المنظمة الدولية، على هامش الدورة 31 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ، فى بيان اليوم الأحد ، أن هذا التأييد الأفريقى ، الذى يأتى بعد تأييد جامعة الدول العربية ، يمثل خطوة أساسية فى طريق انتخاب تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الانتخابات التى ستجرى بنيويورك فى يونيو 2019.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى يترأس ، بتكليف من رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى ، الوفد التونسى المشارك فى أعمال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، التى تحتضنها نواكشوط يومى 1 و 2 يوليو الجاري، تحت شعار "الانتصار فى مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا".