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الأمم المتحدة تدين مقتل صحفى بالمكسيك وتدعو إلى إجراء تحقيق فورى

الأحد، 01 يوليه 2018 08:44 ص
الأمم المتحدة تدين مقتل صحفى بالمكسيك وتدعو إلى إجراء تحقيق فورى الشرطة المكسيكية ـ صورة أرشيفية
مكسيكوسيتى(أ ش أ)
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أدان مكتب الأمم المتحدة فى المكسيك عملية اغتيال الصحفى خوسيه جوادالوبى تشان دزيب فى قرية سابان ببلدية خوسيه ماريا موريلوس.

ودعا المكتب - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، السلطات إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وتحديد ما إذا كان الدافع له علاقة بالنشاط الصحفى لجوادالوبى.

كما دانت منظمة (مراسلون بلا حدود) غير الحكومية، الجريمة، واصفة إياها بـ "جريمة قتل خطيرة للغاية". وطالبت السلطات المحلية والاتحادية بإجراء تحقيق يركز على النشاط المهنى للضحية.

 


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