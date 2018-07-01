الأردن يطلق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية للنازحين السوريين

عمان (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، اطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وإدخالها إلى النازحين فى الجنوب السورى قرب حدود المملكة.

وغرد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز عبر تويتر قائلا "نعلن عن حملة وطنية لإغاثة الأشقاء السوريين داخل بلدهم للتخفيف من أوجاعهم".

وأضاف "سيتم ذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف توحيد الجهود وإيصال الإحتياجات العاجلة للإخوة السوريين".

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء، وهو أيضا وزير الدفاع، للحدود الشمالية مع سوريا.

وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة للصحفيين قرب الحدود إن "رئيس الوزراء أطلق حملة وطنية لجمع التبرعات، والهيئة الخيرية الهاشمية ستلعب دورا رئيسيا فى دخول المساعدات".

وأضافت "نحن نشعر بمدى وجع إخواننا السوريين" مؤكدة أن "الأردن مستعد تماما لتقديم كل الدعم الإنسانى والإغاثى للأشقاء فى سوريا، والمساعدات المقدمة من المواطنين الأردنيين فعلا بدأت تدخل منذ يوم أمس السبت".

وأدخل الجيش الأردنى السبت، مساعدات إنسانية إلى النازحين فى الداخل السورى.

وتضمنت المساعدات مواد غذائية أساسية ومياها للشرب ومواد إغاثية أخرى وزعت فى درعا (جنوب سوريا) المحاذية لمدينة الرمثا (شمال المملكة).