اصطدام قطار بجرار زراعى بمحطة الطيرية بكوم حمادة بدون خسائر بشرية

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد اصطدم قطار الركاب رقم 673 المتجه من القاهرة إلى ايتاي البارود، بجرار زراعي بدون لوحات، بمنطقة غير معدة للعبور، امام محطة سكة حديد الطيرية خط المناشى بمركز كوم حمادة.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، وحدثت تلفيات بالجرار الزراعي، الذي فر قائده "عبدالله ع ال"،مقيم بالقرية هاربًا، قبل أن يتمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم حماده من ضبطه.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية بكوم حمادة اخطارا بوقوع الحادث، و انتقل عادل عباسي، رئيس المدينة، لمكان الحادث، وتم فتح الطريق مرة أخرى، أمام حركة القطارات.

و أكد تقرير هندسة سكة حديد كوم حمادة عدم وجود أي تلفيات خاصة بالهيئة، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، عقب إزاحة تلفيات الجرار الزراعي، الذي اصطدم به القطار من الخلف ، و جار تحرير المحضر اللازم.