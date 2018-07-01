video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اصطدام قطار بجرار زراعى بمحطة الطيرية بكوم حمادة بدون خسائر بشرية

الأحد، 01 يوليه 2018 07:30 م
اصطدام قطار بجرار زراعى بمحطة الطيرية بكوم حمادة بدون خسائر بشرية حادث قطار - أرشيفة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
 
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد اصطدم قطار الركاب رقم 673 المتجه من القاهرة إلى ايتاي البارود، بجرار زراعي بدون لوحات، بمنطقة غير معدة للعبور، امام محطة سكة حديد الطيرية خط المناشى بمركز كوم حمادة.
 
ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، وحدثت تلفيات بالجرار الزراعي، الذي فر قائده "عبدالله ع ال"،مقيم بالقرية هاربًا، قبل أن يتمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم حماده من ضبطه. 
 
وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية بكوم حمادة اخطارا بوقوع الحادث، و انتقل عادل عباسي، رئيس المدينة، لمكان الحادث، وتم فتح الطريق مرة أخرى، أمام حركة القطارات. 
 
و أكد تقرير هندسة سكة حديد كوم حمادة عدم وجود أي تلفيات خاصة بالهيئة، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، عقب إزاحة تلفيات الجرار الزراعي، الذي اصطدم به القطار من الخلف ، و جار تحرير المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مرتكبى واقعة سرقة 170 ألف جنيه من "صراف" شركة كهرباء أبوحمص بالبحيرة

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المرور




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة