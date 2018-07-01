ارتفاع عدد قتلى تفجير سوق شرق افغانستان إلى 19 شخصا

جلال أباد (أ ف ب)

ارتفع عدد قتلى تفجير بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانجرهار شرق أفغانستان إلى 12 شخصا على الأقل، أثناء زيارة الرئيس أشرف غنى لها، فى أخر حلقات العنف الدامى الذى يضرب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجيانى لوكالة فرانس برس، أن انتحاريا فجر نفسه ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وأوضح خوجيانى أن 10 أفغان من طائفة السيخ ضمن حصيلة القتلى. ووقع الانفجار في سوق ينشط فيه تجار أفغان هندوس.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن انتحاريا نفذ الاعتداء "على الارجح".

وقال دانيس لفرانس برس "بوسعى أن اؤكد أن هناك افغانا هندوسا ضمن حصيلة الجرحى ونتحقق إذا كانوا ضمن القتلى" أيضا.

ويستخدم الافغان عادة كلمة الهندوس للإشارة إلى اتباع طائفة السيخ. وتعيش تجمعات سيخية وهندوسية صغيرة في افغانستان ذات الغالبية المسلمة.

وقال مدير إدارة الصحة في الولاية نجيب الله كاماوال إن الاعتداء أسفر عن مقتل 15 شخصا.



المصابين خلال التفجير



جانب من المصابين



مصابو التفجير



طفل مصاب خلال التفجير



جانب من الإصابات



طفلة مصابة خلال التفجير