video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد قتلى تفجير سوق شرق افغانستان إلى 19 شخصا

الأحد، 01 يوليه 2018 05:26 م
ارتفاع عدد قتلى تفجير سوق شرق افغانستان إلى 19 شخصا تفجير - أرشيفية
جلال أباد (أ ف ب)
إضافة تعليق

ارتفع عدد قتلى تفجير بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانجرهار شرق أفغانستان إلى 12 شخصا على الأقل، أثناء زيارة الرئيس أشرف غنى لها، فى أخر حلقات العنف الدامى الذى يضرب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجيانى لوكالة فرانس برس، أن انتحاريا فجر نفسه ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وأوضح خوجيانى أن 10 أفغان من طائفة السيخ ضمن حصيلة القتلى. ووقع الانفجار في سوق ينشط فيه تجار أفغان هندوس.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن انتحاريا نفذ الاعتداء "على الارجح".

وقال دانيس لفرانس برس "بوسعى أن اؤكد أن هناك افغانا هندوسا ضمن حصيلة الجرحى ونتحقق إذا كانوا ضمن القتلى" أيضا.

ويستخدم الافغان عادة كلمة الهندوس للإشارة إلى اتباع طائفة السيخ. وتعيش تجمعات سيخية وهندوسية صغيرة في افغانستان ذات الغالبية المسلمة.

وقال مدير إدارة الصحة في الولاية نجيب الله كاماوال إن الاعتداء أسفر عن مقتل 15 شخصا.

المصابين خلال التفجير
المصابين خلال التفجير

 

جانب من المصابين
جانب من المصابين

 

مصابو التفجير
مصابو التفجير

 

طفل مصاب خلال التفجير
طفل مصاب خلال التفجير

 

جانب من الإصابات
جانب من الإصابات

 

طفلة مصابة خلال التفجير
طفلة مصابة خلال التفجير

 

أطباء أفغانستان يعالجون المرضى
أطباء أفغانستان يعالجون المرضى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل 110 أشخاص فى أفغانستان للمستشفيات بسبب شربهم من نهر

مقتل 7 أشخاص فى انفجار بسوق شرق أفغانستان

افغانستان

اخبار افغانستان

تفجير

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة