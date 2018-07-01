احتجاجات فى تونس ضد حضور راشد الغنوشى تأبين المناضلة مية الجريبى

تونس أ ش أ

احتضنت، مساء السبت قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة فى تونس، تأبين فقيدة الساحة السياسية المناضلة مية الجريبى ، فى أربعينية رحيلها ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية.

واحتج عدد من الحاضرين على حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى الذى شهد التأبين إلى جانب شخصيات أخرى ، على رأسهم الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبي.

وطالبت هذه الأصوات برحيل الغنوشى وأطلقوا شعار "ديجاج" قبل أن يعود الهدوء إلى القاعة بعد أن أخذت شقيقة الفقيدة الكلمة داعية الحضور إلى الالتزام بالهدوء وعدم الرد على الأطراف التى حاولت إفساد الأمسية.

كما تدخل عصام الشابى الناطق الرسمى باسم الحزب الجمهورى ، معبرا عن إستنكاره لما أقدم عليه بعض الحاضرين وشدّد على أن الأربعينية ليست تظاهرة حزبية بل هى تظاهرة وطنية شعبية مفتوحة للجميع.